Greeicy y Mike Bahía en Ecuador

Quito. Quoproducciones & Life Entertainment presentan a Mike Bahía y Greeicy cantando juntos en Quito. La cita es el 29 de septiembre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura.

Concierto. Para los fans el concierto será muy especial ya que juntos interpretarán varias de sus exitosas canciones. Ya puedes adquirir tus entradas en los puntos de venta oficiales de TicketShow a nivel nacional. Las entradas ya están a la venta y tienen un precio de: General USD30, VIP USD75, Golden Box USD140. Pueden ser adquiridas en todas las boleterías de Instaticket.

Artistas y su relación. Greeicy y Mike viven juntos hace seis años en Pereira y comparten no solo su gusto por la música, sino que también la crianza de sus mascotas que incluye desde perros, gallinas, conejos, pajaritos y cerdos. Los ojos de Mike se iluminan al hablar. Greeicy Rendón es una reconocida actriz colombiana que -a sus 24 años- ha protagonizado varias series y novelas exitosas. No obstante, ahora se enfoca en su carrera musical. “Greeicy tenía una carrera muy prometedora como actriz y lo ha abandonado todo para dedicarse a la música. Ahora casi no nos vemos”. El colombiano explica que impulsar la carrera de su novia se convirtió en arma de doble filo, casi no la ve. Siente que los fortaleció porque era una meta que le ayudó a cristalizar.

Greeicy. Decidida a incursionar en la música, la cantante ya estuvo en el país para promocionar su sencillo “Más fuerte”, que ya comenzó a sonar en los medios y plataformas. Aunque en su natal Colombia, Greeicy comenzó a ser conocida por su participación en producciones televisivas, la artista admite que su norte siempre fue la música. “Mi sueño siempre fue ser cantante, es lo primero que hice. Estuve en un reality show a los 13 años. Fue como una vitrina, después me llamaron para la televisión y estuve casi 10 años”. Greeicy, oriunda de Cali, actuó en seriados como Dónde está Elisa; La primera dama; La ronca de oro, La Pola, entre otros.