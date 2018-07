En este año los premios MTV se ponen latinos

EEUU. A un año del sorpresivo desaire a “Despa-cito”, los Premios MTV a los Videos Musicales estrenan una categoría de música latina en la que Luis Fonsi y Daddy Yankee sí competirán, pero por separado.

Premios. Los organizadores de los VMAs, como también se les conoce a estos galardones por sus siglas en inglés, anunciaron el premio al mejor video de música latina en un comunicado enviado por anticipado a The Associated Press de manera exclusiva.

Fonsi fue nominado junto con Demi Lovato por “Échame la culpa”. Yankee, por “Dura”.

Se medirán con Maluma, quien figura en solitario por “Felices los 4” y junto a Shakira por “Chantaje”; así como J Balvin y Willy William por “Mi gente”, y Jennifer López, DJ Khaled y Cardi B por “Dinero”. “Despacito”, el megaéxito de Luis Fonsi con Daddy Yankee cuyo video es el más visto en la historia de YouTube, con más de 5,300 millones de reproducciones hasta la fecha, no recibió ninguna candidatura para la edición del 2017. Fonsi dijo entonces en una entrevista con la AP que aunque “hubiera sido maravilloso ser nominado” no estaba decepcionado. Cardi B y The Carters encabezaron la lista de nominados a los VMA, que se entregarán el 20 de agosto en el Radio City Music Hall en Nueva York.

La ceremonia será transmitida en vivo por MTV a las 20:00 en México y Colombia, y a las 10:00 pm en Argentina y Brasil. Cardi B recibió 10 nominaciones.