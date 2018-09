Ecuatoriano es elegido como el mejor actor en Colombia

Colombia. Emocionado, así se mostró el actor ecuatoriano Roberto Manrique, al recibir su galardón en la categoría actor de reparto favorito de telenovela o serie, de la edición 27 de los Premios TVyNovelas Colombia 2018, que se realizó en el Ágora Bogotá Centro de Eventos, en Bogotá.

Actor. Manrique da vida a Santiago en Sin senos sí hay paraíso 2, que también ganó en la categoría serie o telenovela favorita.

“Casi que no puedo ni hablar, pero aquí estoy, pero gané, me lo gané. Estoy profundamente emocionado recibiendo tanto amor de distintas formas y esto ya es como el clímax del asunto, muchísimas gracias a todos los fans de Santi y a todos quienes han hecho esto posible, como pueden ver se me dificulta hablar, así que yo solo los voy a dejar con esta sonrisa y esta emoción”, dijo Manrique en un video publicado por TVyNovelas, en Instagram.

Competencia. El ecuatoriano compitió con Juan Pablo Llano y Francisco Bolívar, quienes también actúan en Sin senos sí hay paraíso 2, Omar Murillo (Nadie me quita lo bailao) y Matías Vega (Marilyn Vive).

Manrique junto a la actriz colombiana Carmen Villalobos fueron los presentadores de la ceremonia.

Sin senos sí hay paraíso 2 también estuvo nominada en otras categorías, en las cuales también se alzó con el galardón, entre ellas, Majida Issa a actriz antagónica de telenovela o serie (Sin senos sí hay paraíso); Catherine Siachoque a actriz de reparto favorita de telenovela o serie; Gregorio Pernía a actor antagónico de telenovela o serie (Sin senos sí hay paraíso).

Vida. Es un reconocido actor y se ha vuelto cotizado por su notable desempeño en las producciones donde trabajó. Su creatividad y humanidad lo han llevado a ser muy querido entre el público.

Esto hace que las críticas consideren que su temperamento y su personalidad lo lleven a la fama y a ser muy querido donde esté. Decidió dejar Ecuador y establecerse en Colombia. Explica que hablar neutro es una solicitud de Telemundo. Se basa en la forma de hablar de los colombianos y consiste en poner énfasis en las consonantes. Sobre sus técnicas de actuación ha dicho que un actor lo necesita todo.