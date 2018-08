Discusión entre padres y sus hijos

Ibarra. Salir de fiesta con los amigos por la noche y la hora de regreso a casa son algunos motivos de conflictos. Una buena negociación será clave a la hora de marcar un horario y los límites. Martha Rueda, psicóloga, dijo que es importante tener en cuenta las múltiples posibilidades de ocio y consumo que se le ofrece al adolescente en estos tiempos actuales.

Causas. La profesional señaló que algunas de las causas para tener conflictos con los hijos pueden ser:

Los amigos y las compañías, ya que en la etapa de la adolescencia los amigos forman parte fundamental del desarrollo. Se verá si es buena influencia o ayuda al joven a descuidar sus obligaciones escolares y de familia. La especialista señala que entre otras causas no terminan la comida de su plato, no comen alimentos saludables, usan sus aparatos electrónicos sin un horario específico, no ayudan en las tareas del hogar, quieren salir a menudo, entre otras. ‘Lo esencial es la comunicación y poner reglas en el hogar’, acotó.