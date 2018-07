Cambios en el comportamiento social de los adolescentes

Ibarra. El comportamiento de los adolescentes no es el mismo que conocíamos respecto a cuando eran niños. Como punto de partida vemos que la adolescencia se convierte en una etapa de transición cuyos límites no están definidos. El niño llega a este estado y no sabe cuánto tiempo dura, ni qué debe o puede hacer aún.

Experta. Martha Rueda, psicóloga ibarreña explica que la emancipación respecto a la familia es lo más característico de la nueva situación social que vive una persona en su etapa adolescente.

‘Esto no quiere decir que durante esa época los padres dejen de influir en él o ella ni que la autoridad de sus iguales sea más fuerte que la de los progenitores’, acotó la especialista.

Además aseguró que a medida que el adolescente se convierte en un adulto joven e independiente, se irá independiente de su familia.

Rueda advirtió que los padres no deben preocuparse si los jóvenes demuestran necesidad de separarse y establecer su propia identidad. En concreto, la relación con la madre tiende a cambiar más que la que mantienen con el padre.

Dijo que con el paso del tiempo, los adolescentes buscan el consejo de la figura adulta de su mismo sexo. Cuando consigan la emancipación psíquica, pueden sentir nostalgia de la protección de sus padres.

Nueva relaciones. En cuanto a este punto, Martha Rueda aseguró que en la infancia la amistad se basaba en las actividades comunes. ‘En la adolescencia, esto se amplía y también se incluyen las actitudes, los valores, la lealtad y la intimidad en la amistad, además de un mismo nivel de compromiso en relación a los intereses académicos y educativos’, dijo.

Las amistades de los adolescentes no suelen ser tan íntimas como las de las chicas, ya que desarrollan la intimidad interpersonal más despacio y más tarde. Debemos tener en cuenta que en la adolescencia tienen lugar los primeros enamoramientos.