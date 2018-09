Yamor: 300 policías blindan la ciudad de Otavalo

Otavalo. Treinta efectivos policiales serán los encargados de brindar seguridad al cantón durante las fiestas del Yamor, así lo aseguró el jefe del distrito Valle del Amanecer, tenienbte coronel Kléver Mendoza, que está al frente del comando desde hace 8 días.

Operativo. Mendoza explicó que este número de efectivos policiales está conformado por personal de los diferentes servicios de los distritos Ciudad Blanca, Sub zona Imbabura, Zona 9, Sub zona 04 Carchi, Sub zona 08 Esmeraldas y Sub zona Sucumbíos.

Ayer, el control también contó con la colaboración de 4 comisarios nacionales, el Intendente general de Policía, la Jefa Política del cantón y el comité de fiestas del Yamor, con quienes realizaron un operativo de control de venta de licor artesanal y horario de funcionamiento de establecimientos.

Hoy también se realizará el cierre de la vía 31 de Octubre, en el sector de bares y discotecas, desde las 19:00 hasta las 04:00.

El jefe policial aseguró también que durante la elección de la Reina, 46 uniformados tendrán la responsabilidad de la seguridad del evento y sus alrededores.

Mañana, en la competencia del 4X4 que se realizará en el sector de la Magdalena, al sur de la ciudad, 52 efectivos brindarán seguridad y control en el evento.

Todos los eventos de las fiestas del Yamor, incluidas las Octavas del barrio Monserrath contarán con presencia de la Policía Nacional.