Sujeto quiso robar en un inmueble

Ibarra. “Tenemos conocimiento, y según los testigos, que un ciudadano había ingresado a un domicilio con la finalidad de sustraerse un cilindro de gas de uso doméstico”, dijo el subteniente de Policía Jonathan Carpio.

“Hemos identificado que el ciudadano aprehendido estaba en estado de haber consumido sustancias estupefacientes. Lo hemos aprehendido y serán los dueños del inmueble quienes pongan la respectiva denuncia y se sigan con las investigaciones correspondientes”, dijo el miembro policial. Este hecho sucedió entre las calles Cabezas Borja y Pedro Moncayo, cerca del medio día de ayer.

Se enfrentó al maleante. “Estaba yo trabajando en el local de la señora y observé que ingresaron dos personas, pero inmediatamente me di cuenta que no eran los dueños de casa y fue en ese momento en que observé a un ciudadano sacándose los cilindros de gas, logré cerrar la puerta principal para que no se escape el ladrón. Entonces este ciudadano con un desarmador quería atacarme. Pedimos ayuda a los vecinos y la dueña de casa llamó a la Policía, este sujeto entonces quería salirse por la terraza, le tuve al maleante frente a frente, yo también cogí una barrilla ya que intentaba agredirme”, dijo Kléber Angamar-ca un ciudadano que se encontraba trabajando en el inmueble.