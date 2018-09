Son 120 días sin rastro de W. Ilaquiche

Tulcán. Alain Rhea, fiscal a cargo de la investigación de la desaparición del soldado Wilson Ilaquiche, ocurrida el pasado 12 de mayo, en Tobar Donoso, Carchi, aseguró que “desde el viernes de la semana anterior se ha cambiado el delito penal por presunto delito de secuestro”.

Rhea aseguró que “ahora la investigación se hará con unidades especializadas de la Policía como la Unase y en base a las investigaciones recabadas.

Angustia. Gloria Gavilanez, madre del soldado Wilson Ilaquiche, dijo que hoy se cumplen 120 días de su desaparición, pero pese a eso mantiene la esperanza de verlo con vida.

La madre se mostró preocupada porque sienten no hay la suficiente celeridad en el caso. “Sé que hubo una falta militar y debe ser juzgada, pero no lo abandonen”, imploró. Asegura que no han recibido ninguna noticia y creen que por la presencia de grupos armados en la zona y delincuencia común, quizá pudo ser secuestrado.

“Quieren echarle al culpa a él y hacerlo responsable” , dijo su tío Henry Sigcho, quien agregó que los otros tres militares que estuvieron junto a Ilaquiche han recibido la baja en primera instancia y estarían apelando la medida.