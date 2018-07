Recuperan dos motos en operativo en Otavalo

Otavalo. Dos motocicletas fueron recuperadas en un operativo anticachinerías realizado por la comisaría nacional en coordinación con la policía judicial de este cantón. El control se realizó en dos jornadas del día lunes 24 de julio en la parroquia San Pablo del Lago y la zona urbana de la cabecera cantonal.

Novedades. Sabrina Martínez, comisaria nacional de Otavalo, explicó que durante el operativo se recorrieron un total de 9 mecánicas y en una de ellas se recuperaron las mencionadas motocicletas. “Con esta acción constatamos que hay locales que no cumplen con los requisitos para su funcionamiento y verificamos también que al momento que ingresa un vehículo a estos establecimientos para arreglo mecánico, los propietarios de las mecánicas no solicitan documentos que justifiquen la procedencia de los vehículos”, explicó Martínez. Una de las motocicletas recuperadas tenía alterado el número de motor y chasis y la otra no tenía los documentos correspondientes. Los dos vehículos fueron trasladados al patio de retención de la policía nacional bajo la respectiva cadena de custodia.

Seguridad. La comisaria recomendó a los propietarios de mecánicas solicitar una copia de la matrícula a los dueños de vehículos para justificar su tenencia.

“Otavalo es uno de los lugares más seguros dentro de la provincia y con estos operativos estamos trabajando en la prevención de hechos delincuenciales que puedan afectar a la población”, finalizó Martínez