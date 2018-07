No están de acuerdo con la sentencia en caso Moromenacho

Cayambe. El cuerpo sin vida de Paola Moromena-cho presentaba 15 puñaladas; fue hallado el domingo 6 de agosto del 2017 al interior de un vehículo. La mujer llevaba desaparecida varios días.

El lunes de esta semana se llevó adelante la audiencia de juzgamiento en la que el tribunal determinó la sentencia de 26 años de prisión por el delito de femicidio en contra de Héctor M., un ciudadano español y expareja de la mujer asesinada con al menos 15 puñaladas.

Pero los familiares de la víctima no están de acuerdo con la sentencia, es por ello que mencionan que apelarán ante la Corte Provincial. Además no descartan seguir otro proceso en contra de los presuntos cómplices de este crimen, ya que dice que Héctor M. no actuó solo.

Antecedentes. Según versiones de los moradores del sector, ellos habrían notado la presencia del auto en el bosque llamado Buga, desde la noche del sábado 5 de agosto del 2017. Pero no se imaginaron que se trataba de un cadáver. Las primeras investigaciones permitieron capturar a una persona que presuntamente habría participado en el crimen y habría sido la expareja de la víctima. Esta semana fue sentenciado.