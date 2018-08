Mineros hablan de malos manejos y de dirigentes “falsos”

Ibarra. Los dirigentes mineros locales Wilson Quezada, Jorge Meneses y Manuel Sigüenza liderados por el dirigente minero a nivel nacional Vicente Cayambe expresaron ayer su preocupación; primero por el hecho de que las autoridades no prestan oídos a su pedido de legalizarse y segundo hablan de la aparición de lo que ellos dicen falsos dirigentes mineros que estarían utilizando a algunas personas.

Testimonio. “Nosotros siempre hemos estado en contra de la minería ilegal, pero apoyamos a que el minero ilegal se legalice, para que ya no exista explotación, como las hay en este momento. Existe mucha corrupción se están creando guías falsas, y todo eso. Pero ahora tenemos otro problema, existe un señor llamado Luis Valencia que ha formado una empresa minera que aún no la tiene legalizada, pero nosotros como mineros jamás le hemos conocido, jamás le hemos visto”, dijo el dirigente. “Ahora conocemos que el ciudadano en mención por medio de la empresa “Han Raid” ha invitado a personas a una reunión a gente que no representa al sector minero. Aquí vemos que se está haciendo un manoseo con la misma empresa antes mencionada, diciendo que van a otorgar un cierto número de hectáreas que ellos tienen para ayudar, pero nosotros ya no creemos, ellos están negociando con gente que no son mineros”, dijo el dirigente Cayambe.

En el mismo sentido. “Les invitaron a un grupo de personas a una reunión, pero a puerta cerrada, pero cuándo se quiere llevar las cosas con transparencia se las debe llevar las cosas con transparencia”, dijo Wilson Quezada representante de la Cooperativa Unión Minera de Buenos Aires, refiriéndose a la presencia del nuevo dirigente minero en Imbabura.

“El Estado debe aclarar cómo se dieron esas concesiones, son alrededor de 22 mil hectáreas. Eso es bastante. Aquí en el país se llevan las concesiones las empresas extranjeras”, concluyó.