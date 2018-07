‘Me sacó el diente, me apuñaló y me rompió la cabeza’

Todo el tiempo que ha pasado, mi abuelo me ha tratado de sacar de la casa, porque muchas veces, en el estado de alcohol que él se encontraba, y yo también, siempre había una discusión. El se creía dueño de todo, se botaba a agredirme e insultarme de una manera increíble, hasta me decía de lo que me iba a morir. Decía que soy un sinvergüenza, marihuanero y que no era la familia de él; no fue una, sino varias veces que me agredía, yo me contenía porque era mayor y era mi abuelo, pero era muy agresivo y violento. Por los actos de él, tengo malos recuerdos”, fueron las primeras palabras del acusado.

Ibarra. La actitud agresiva y desafiante y el vocabulario soez del 18 de marzo de este año, cuando Juan Marcelo Q., de 31 años, asesinó a su abuelo Segundo Manuel C., de 87 años, no se repitió el último 6 de julio, cuando fue llevado a la audiencia preparatoria de juicio.

Antecedentes. Al continuar su relato aseguró venir de un hogar disfuncional, contó que su papá abusó de su propia cuñada, que es su madre, quién le abandonó junto a su hermano cuando apenas tenía cinco años.

“Nos quedamos con mi abuelo, mi otro hermano murió por una enfermedad y se le reventaron los pulmones. A los seis años mi papá me quitó de mis abuelos y me llevó con él a Quito, diciéndome que me va a dar el estudio y que no valía que yo viviera con mi abuelo, porque era muy ‘chumado’. Cuando vivía en ese hogar con mi madrastra, que era mi tía a la vez, para mí siempre había maltrato. Mis hermanos me alejaban de ellos, decían que yo no era su hermano y todo eso llegó a causar un resentimiento en mí y tomé la decisión de irme de la casa. Mi papá era muy malo, me encerraba en un cuarto y me daba con un látigo, recuerdo que la última vez no podía ni levantarme de la golpiza”, agregó.

Recordó que a los 18 años regresó junto a su padre, luego de volverse adicto a las drogas y aprender a robar, y su progenitor no le permitió vivir de nuevo junto a él. “Toda la vida me he criado solo y, como ellos me abandonaron, ahora están cosechando todo lo que sembraron”, aseguró con notable indignación.