Inició juzgamiento a conserje en Ibarra

Ibarra. Con la presencia de aproximadamente 50 testigos inició la audiencia de juzgamiento de José Antonio F., acusado de abusar sexualemente de una menor de seis años en una unidad educativa particular de Ibarra.

El hoy acusado trabajaba en la institución católica como conserje y fue detenido por miembros de la Policía Nacional, luego de que el caso fuese conocido por la Fiscalía de Imbabura.

La menor abusada, quien cursaba el segundo año de educación básica, fue cambiada de plantel luego de que sus padres denunciaran el caso a las autoridades.

Hecho. La madre de la menor comentó a Diario EL NORTE que descubrieron el abuso sexual mientras realizaba el aseo íntimo de su hija.

Enseguida dio a conocer el hecho a las autoridades y la Dinapen inició con la investigación. Un examen médico determinó la existencia del delito.

La menor no supo precisar quién fue la persona que cometió el abuso y cuando los padres fueron a la institución educativa para identificar al sospechoso, aseguraron que lo único que recibieron fue burlas, que no les abrieron la puerta y que no aportaron con ningún dato para realizar la respectiva investigación.

Detención. Luego de analizar la versión de la menor y realizar la respectiva investigación, agentes policiales detuvieron al implicado.

Horas más tarde fue presentado a las autoridades y luego de conocer los indicios y pruebas necesarias, el juez dictaminó su prisión preventiva.

Diligencia. Durante el primer día de juzgamiento, pocos testigos rindieron su versión y por ello fue diferida la diligencia hasta la tercera semana de agosto.