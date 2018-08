Encuentran carne dañada y balanzas adulteradas

Otavalo. En un control realizado por la Comisaría nacional y municipal se logró decomisar carne no apta para el consumo humano y dos balanzas que se comprobó fueron alteradas.

La carne y las balanzas fueron retiradas de dos tercenas que se encuentran en la calle 31 de Octubre.

Operativo. La comisaria nacional, Sabrina Martínez, con el apoyo del comisario municipal, Germán Arias y un grupo de agentes municipales realizaron un operativo de control para evitar la especulación y alza indebida de precios de productos básicos en el mercado 24 de Mayo y en la calle 31 de Octubre.

En el mercado el control no registró novedades, pero cuando se trasladaron a la calle 31 de Octubre en dos tercenas de este sector lograron decomisar gran cantidad de carne en mal estado, la misma que no es apta para el consumo humano. Además se comprobó que dos balanzas fueron manipuladas y no marcaban el peso correcto, perjudicando a los compradores. “Haremos próximos operativos en la ciudadela Imbaya y otros mercados del cantón”, dijo Martínez.

Procedimiento. La carne será pesada y destruida. “Entre las medidas sancionatorias que tomaremos está la reversión de los permisos de funcionamiento de los frigoríficos en donde se encontraron estas anomalías”, dijo la comisaria nacional.

Para Manuela Córdova, ama de casa que realiza sus compras en este sector de la ciudad, el operativo realizado el jueves en horas de la tarde debe replicarse con más frecuencia.

“Las personas que venden carne dañada deben ser sancionadas porque están jugando con la salud de las personas”, dijo la ciudadana.

La comisaria nacional aseguró que el trabajo articulado entre instituciones permite que estos controles sean más efectivos por el bienestar de la población.