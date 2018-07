Madre de David Romo dice que hay mucho misterio en la desaparición de su hijo

Quito. El anuncio de la detención de uno de los más buscados a nivel nacional, que estaba implicado en la desaparición de David Romo, genera dudas en la madre del joven, Alexandra Córdova.

En diálogo con EL NORTE, Alexandra manifestó que lo extraño es que la noticia de la detención ella la conoció por medios de comunicación y no por las autoridades.

Además, sostiene que la versión se la está haciendo en presencia de la Fiscalía y la Policía “y por qué no pudimos estar nosotros, por qué no se nos comunicó...” se pregunta Alexandra.

Enfatiza que el caso de la desaparición de su hijo David aún está envuelto en misterio y que está cubierto por una cierta tela de duda porque no sabe si lo que declaró el detenido no fue previamente acordado, de pronto para una posible rebaja de pena.

Alexandra Córdova busca la verdad desde el 16 de mayo de 2013, cuando su hijo David desapareció luego que tomara un bus con dirección a su casa.

Pese a la desclasificación de documentos, sostiene que varias cosas están ocultas. “Estamos a la espera del informe de la Defensoría del Pueblo, que estará plasmado con violaciones a nuestros derechos, con la falta del debido proceso...”.

Está convencida de que, en algún momento, la verdad saldrá a la luz.

“Esa verdad que me devuelva a David, esa verdad que me diga dónde está mi hijo y que me diga que fue lo que sucedió la noche del 16 de mayo de 2013”, enfatiza la madre que no declina en la búsqueda.

Los procesados dicen que lo asesinaron en una clínica clandestina.

Son siete los involucrados en este caso con la persona detenida, vinculados al centro clandestino. Un testigo protegido sería coautor, ante el juez, pero el fiscal lo desvinculó del proceso, al considerarlo víctima, lo que genera inconformidad en la madre de David. El caso es conocido en instancias internacionales, en la Comisión Interamericana de DD.HH.