Conductores se enfrentaron a golpes

Ibarra. Un video en el que el conductor de un vehículo particular, aparentemente es agredido por el conductor de un taxi, encendió la alarma de los representantes de la operadora de servicio de transporte. El hecho se registró la noche del sábado en el redondel de La Madre.

Denuncia. Según Esteban F., mientras se movilizaba en su vehículo, un conductor de un taxi cometió una infracción de tránsito y frenó delante de su automotor. Al hacer el reclamo, dice “saca un martillo. Yo ingreso a mi carro y cuando estoy arrancando, al no tener las puertas con seguro, abre y procede a agredirme. Con una mano logré coger el martillo y con la otra estaba grabando. El señor me golpeó con puños. Tenía la billetera sobre mi maleta. El señor cogió la billetera y se fue”, explicó Esteban F., quien puso una denuncia ante las autoridades, en donde asegura que el total de la afectación es de 400 dólares (200 dólares en efectivo que tenía en la billetera).

La otra versión. El conductor del taxi, Nicolás R., luego de recibir el respaldo de los dirigentes de la cooperativa también dio su versión de los hechos. “Aproximadamente a las 21:00, en la avenida Camilo Ponce estaba un vehículo frente a mi. El chico estaba hablando por teléfono y como la vía estaba libre pité para que siga. Él dio retro por dos ocasiones, pero logré esquivar. Iba a coger el redondel y frena abruptamente. Por no impactarle cojo a la derecha, él se da la vuelta al redondel y me sigue. Me cuadré. Él se bajó, me insultó, me jaló la camiseta y pateó al carro. Me bajé y él se corrió. Le di dos puñetes y se acabó todo”, dijo el conductor quien aseguró que no tenía el martillo y tampoco cogió la billetera.