Buscan a responsable de incendio

Ibarra. Ayer en horas de la mañana, tres de las integrantes de la Asociación Cooper- Acción, quienes sufrieron la pérdida de sus herramientas de trabajo a consecuencia de un incendio, al parecer provocado, se encontraban en la Fiscalía de Imbabura. La intención, poner la denuncia en esta entidad con el objetivo de que se busque y se sancione al responsable.

Se les notaba nerviosas, querían contar todo lo que había sucedido y lo que piensan, pero al mismo tiempo se acordaban de que el presunto responsable de dicho acto, sería un ciudadano que recién había salido de la cárcel y mejor preferían no decir absolutamente nada.

Investigación. Se conoció que las integrantes de la asociación están en el programa de testigos protegidos, esto por un pedido de las autoridades, ya que dicen temen del ciudadano que habría iniciado el fuego, por cuanto hasta hace pocos estuvo detenido. Pero la preocupación no termina ahí, las mujeres no saben cómo van a recuperar todo lo perdido en le incendio y cómo van a pagar la deuda que aún tienen. Pese a que dicen se detuviera al sospechosos del incendio, el mismo no cubriría el daño, el cual bordea los 70 mil dólares en pérdidas.