Adulto mayor vive en extrema pobreza

Es un foco de insalubridad

La ‘vivienda’ donde habita José Antonio C., está construida con madera y plástico. No tiene servicios básicos. El terreno donde está construida es de un familiar. En el interior se pude observar una gran cantidad de basura, ropa vieja y otros implementos que su propietario no permite que sean tocados. Los vecinos del lugar aseguran que el humo que produce el fogón en el que cocina sus alimentos molesta a quienes viven cerca de este lugar. En varias ocasiones han intentado ayudarlo pero José Antonio C., no lo permite y hasta ha llegado a agredir a quienes lo intentan ayudar.