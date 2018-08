Acusado de presunto abuso sexual, salió libre

Ibarra. En contra de José Antonio F., se había iniciado un proceso judicial. El exconserje de una institución educativa particular fue denunciado por los mismos padres de la menor, quienes le acusaban de abuso sexual cometido en contra de su pequeña hija de 6 años de edad. Finalmente y luego de recoger el testimonio de testigos y peritos, el caso llegó a su fin el jueves de esta semana, en donde el Tribunal dictaminó la inocencia para el ciudadano.

Reacciones. “Esto es injusto, el abogado defensor del procesado me dijo que yo he querido con este proceso sacar plata y que el hecho se había dado, pero que no existía seguridad de que fue José Antonio F.”, dijo la madre de la menor.

“Voy a seguir luchando, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Conozco de manera extraoficial que en la resolución del juez, mucho tuvo que ver la declaración que dio la psicóloga de la Fiscalía. El tribunal permitió que el abogado me trate mal, siendo yo la víctima indirecta. Allí se dijo además que yo le induje a mi hija a decir lo que dijo en el testimonio anticipado. Eso no es verdad y voy a emprender una demanda en contra de esto funcionarios”, dijo la madre de familia luego de conocer el veredicto.

Sanción del Distrito. En enero de este año los padres de familia de la menor aseguraron que las autoridades de la institución no les hicieron mayor caso a su denuncia; es por ello que dieron a conocer el caso a la Coordinación Zonal de Educación. Es así que con fecha 18 de noviembre el Coordinador Zonal remite al director Distrital de Educación la documentación del caso y posteriormente salió la sentencia en contra de la institución, la cual debió pagar 19 300 dólares como sanción por la negligencia de sus autoridades.