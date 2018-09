8 casos de agresión a policías ya han sido judicializados

Tulcán. En la provincia del Carchi, la justicia ha procesado ocho casos en donde policías han sido agredidos en el cumplimiento de su trabajo.

De acuerdo a datos policiales, dos de estos casos están en fase de investigación, mientras que 6 fueron resueltos jurídicamente por delito de agresión física y verbal a los uniformados.

Los policías han resultado lesionados por la población civil que se resiste a la intervención uniformada.

En estos casos han existido también destrozos a tres vehículos policiales.

Lesiones. Tres de los uniformados afectados laboran en el distrito Montúfar y 5 en Tulcán.

El último caso de agresión ocurrió al sur de Tulcán el pasado lunes en un operativo anti contrabando, donde con piedras los ciudadanos intentaban evitar la intervención policial.

Otros delitos. El Fiscal (s) de la provincia, Santiago Mozo, consideró que no sólo por el hecho de agresión al miembro policial se puede juzgar, sino, que puede desencadenar otro tipo de delitos, “la obstaculización de vías, el oponerse a la función de los agentes, oponerse a que no se detengan vehículos, que no se detengan a personas, ese solo hecho, los señores agentes de policía pueden proceder a detener a las personas”.

La Policía dijo que el diálogo es lo pertinente.