Huaycopungo se une y ajusticia a un supuesto accesorista

“Esto no es un castigo. Es una manera de llevarlo a coger nuevos rumbos y nuevos caminos”, con estas palabras Francisco Otavalo, marcó el preámbulo del acto de purificación del cual Víctor V, fue protagonista, ayer en la comunidad de Huaycopungo, en la parroquia San Rafael de la Laguna, al sur de Otavalo.



El penetrante frío fue el aliado del juicio indígena, que se realizó en el estadio del sector.

Eran las 17:15 cuando Margarita Espinoza, presidenta de la comunidad y lideresa kichwa, explicaba a las casi 300 personas los pormenores.

Víctor V era parte de un grupo de tres personas que llegaron el domingo pasado a la comunidad para hurtase los accesorios de los carros.

Según Oswaldo Criollo, líder del territorio, los cuatro sujetos trataron de aprovechar que la mayoría de personas estaban en el culto evangélico, para sustraerse los cerebros de los vehículos que estaban en las afueras del templo.

Víctor V, era el encargado de alertar a sus compañeros de los movimientos que hacían los feligreses; pero no contó con la astucia de los moradores, que ya sabían del actuar de los antisociales, por ello su retención, a pesar que los tres sujetos que andaban en un Tucson lograron escapar.

“No es la primera vez. En este año, se han robado más de 35 cerebros de automóviles. Esto es una gran pérdida para nosotros”, acota Criollo.

Sus palabras no son descabelladas, de acuerdo a los modelos de autos que tienen los comuneros, estos accesorios son comercializados en el mercado ilegal entre 1 mil 200 y 3 mil dólares.

Tres latigazos y doce ortigazos fue el castigo que recibió el sujeto, quien no registra antecedentes penales en la justicia ordinaria.

“Quiero pedirles perdón por esto; no voy a volver a venir a esta comunidad, perdónenme”, fueron las palabras que alcanzó a exclamar el individuo quien recibió quince baldes de agua fría, antes de ser azotado. Luego del ortigamiento, el implicado fue entregado a la Policía Nacional, para que lo saque de la comunidad.

SE ESTÁN PREPARANDO

Margarita Espinoza, presidente de la comunidad, denunció que en los últimos días se han registrado hurtos en las viviendas.

Cabezas de ganado y porcinos son parte de los animales sustraídos de las casas. En la mayor parte de los casos, las personas de la tercera edad, son los principales afectados.

“Como comunidad estamos preparados para enfrentarlos. Vamos a erradicar este mal del territorio”, agrega Espinoza.

El caso de ayer es el primero que se registra en lo que va del año en la comunidad, donde la mayoría de sus moradores se dedican a la agricultura.