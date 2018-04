Joven madre murió en un accidente

Sin marcos

IBARRA. Llanto desgarrador, gritos desesperados. Este era el panorama en el sector del Puente de Los Molinos sector en el que una joven murió en un accidente de motocicleta.

Daniza López Guaján, de 20 años de edad, realizó ayer el último paseo de su vida junto a su esposo Paúl Fuel y su hija Jade.

Los tres se movilizaban en una motocicleta cuando a las 16:08 el pequeño vehículo se impactó contra el muro del puente peatonal ocasionando la caída de sus tres ocupantes en la cuneta en la Panamericana Norte, a pocos pasos del puente del río Tahuando, en dirección sur norte.

Jonathan Benavides se movilizaba en otra motocicleta y observó cómo ocurrió el accidente.

“Estábamos en el semáforo viniendo por el estadio. Los chicos estaban en la moto y bajando por el puente de Los Molinos pierden control y perdieron pista… No alcanzaron a frenar, se fueron al hueco “, comentó.

Jonathan afirma que la niña estaba sin casco de protección y que el casco de Daniza no estaba bien asegurado. El joven rescató a la niña y enseguida llegó personal de emergencia, específicamente personal prehospitalario del Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional, bomberos y agentes civiles de tránsito.

El teniente Wilson Collahuazo, del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, informó que la niña de un año de edad y su padre fueron trasladados a casas de salud de la ciudad. El oficial precisó que los dos sufrieron politraumatismos.

Durante el levantamiento del cadáver, por parte de la Policía, continuaban los gritos de dolor de los familiares de Daniza, joven madre que murió a sus 20 años.

Sus zapatos deportivos estaban junto a un casco en el lugar de la desgracia, del paseo al que no llegó y al que no volverá con Jade y su esposo Paúl. (CAH).