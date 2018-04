Tres presuntos delincuentes intentaron asaltar a pasajeros de un bus

Sin marcos

IBARRA. “Auxilio, nos asaltaron”, fue la alerta que se recibió en la sala de operaciones del ECU 911- Ibarra cerca de las 10:10 de ayer, cuando un pasajero de una unidad de transporte interprovincial que tenía la ruta Guayaquil- Tulcán se comunicó para informar que fueron víctimas de la delincuencia en la carretera.

Desde la entidad de socorro se coordinó la atención oportuna a este hecho con la colaboración de la Policía Nacional quienes detuvieron a los tres malhechores.

El mayor Edgar Burbano, jefe de la Policía Comunitaria de Imbabura, indicó que recibió el aviso de este delito de forma oportuna ya que se encontraba, junto con otros efectivos, viajando a realizar un operativo en el Valle del Chota.

“Recibimos la alerta del conductor del bus quien manifestó que tres ciudadanos asaltaron su unidad de transporte. De inmediato se procedió a dar aviso a las unidades en el área de circulación y se cerró el perímetro para ubicar a los sospechosos”.

Los tres supuestos delincuentes se subieron a la unidad de transporte de la Cooperativa San Cristóbal en el sector del Mercado Mayorista, en Ibarra. Intimidaron a los pasajeros y robaron el celular del conductor.

Después de cometer este delito, los tres se bajaron del bus en el sector de Priorato. “Fueron ubicados en la entrada de Yahuarcocha. Ya que la detención fue inmediata, se encontró entre las pertenencias de estos tres individuos el celular que fue sustraído al conductor”.

Los tres sospechosos fueron trasladados hasta el Hospital San Vicente de Paúl para la revisión médica y puestos a órdenes de la autoridad competente en la Fiscalía. Entre las pertenencias de los detenidos se encontró también un arma blanca.

Ellos deberán cumplir con una audiencia de formulación de cargos en la cual se establecerá si el caso amerita indagación previa o si los sospechosos son libres del delito.

TRABAJO COORDINADO

Desde la sala de operaciones del Centro Zonal SIS ECU 911 Ibarra, se realizó la coordinación a través del programa de Transporte Seguro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), para monitorear el vehículo de servicio público y permitir la detención de los presuntos antisociales.

El video registrado con las cámaras de Transporte Seguro fue enviado a las autoridades competentes, a través del Sistema Automatizado de Entrega de Información a la Función Judicial (SAEI_FJ) con el que cuenta el ECU 911 para dar continuidad al proceso legal.

A LOS CONDUCTORES

Burbano recalcó que es importante que los conductores de transporte público conozcan que no deben recoger pasajeros en la carretera.

“Tienen que recordar que no pueden recoger pasajeros en la vía ya que esta es una de las principales modalidades en las que se han dado los asaltos en carretera. Hasta el momento no se había registrado un delito de este tipo pues los conductores estaban acatando esta disposición”, expresó.