Se ahogó en una cisterna del Centro Infantil al que asistía en Ilumán

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Jueves, 11 Agosto 2016 12:12 Escrito por : Visto: 5115

La sonrisa de Jair C.R. quedará en la memoria de sus familiares. El menor de dos años y tres meses de edad, falleció la tarde del martes último en un Centro Infantil del Buen Vivir, ubicado en la parroquia de San Juan de Ilumán.



Tras 72 horas de dolor, sus familiares lo sepultarán hoy en el cementerio de la localidad. De acuerdo a la costumbre indígena, se lo hace por tres días antes de llevarlo a su última morada.

Los hechos se suscitaron el martes último. Eran las 10:30 de la mañana, cuando se produjo el suceso.

Jair jugaba con dos de sus compañeros, en la parte trasera del CIBV cuando cayó a una cisterna que estaba destapada.

El pequeño se hundió y en cuestión de minutos quedó debajo de las aguas. Por la profundidad y la cantidad de líquido que había, se ahogó rápidamente.

“Dicen que los amiguitos trataron de sacarlo y como no pudieron, avisaron a la profesora quien lo sacó”, confiesa Marina Lema, una de las testigos del hecho.

Las palabras de la madre de familia, concuerdan con el parte oficial del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, que llegaron hasta el sitio y encontraron al menor si vida.

La noticia del fallecimiento del menor, fue devastadora para los padres, pues Jair, era hijo único.

recuerdos

“Era muy risueño, todo lindo, le gustaba jugar mucho, era muy bonito, que pena que pasó esto”, contó Luis Cachiguano, uno de los vecinos de la comunidad.

Un equipo de EL NORTE llegó ayer hasta las instalaciones del CIBV, que está cerrado. Según las versiones de algunos padres de familia, la cisterna donde se ahogó Jair, estaba sin la rejilla de protección pues tres días antes se la habían robado.

En contacto telefónico con Jorge de la Torre, presidente de la Junta Parroquial y padrino del pequeño, se abstuvo de dar una versión oficial, pues aseguró que no quiere entorpecer las investigaciones que al momento la fiscalía adelanta.

Hasta las 17:00 este rotativo trató de tener la versión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, organismo que regenta los Centros Infantiles del Buen Vivir, pero no se obtuvo respuesta alguna.

De acuerdo a los familiares del menor las investigaciones judiciales, siguen por parte de la fiscalía, pues lo que se busca es llegar hasta las úlitmas consecuencias y esto no quede impune.