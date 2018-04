Gemelas rescatadas en comunidad de Calpaquí

Sin marcos

El llanto de las menores delataba que algo malo pasaba en la comunidad de Calpaquí de la parroquia Eugenio Espejo, al sur de Otavalo. Una denuncia anónima al distrito de Policía Valle del Amanecer, del circuito El Jordán confirmaban la premisa. Eran las 16:30 del jueves último cuando se lanzó el operativo que los vecinos del lugar pedían a la Policía.



Los testigos se reservaron sus nombres pero aseguraron que una señora del lugar no daba el cuidado necesario a sus hijas de meses de nacida. “Hay mucha irresponsabilidad, de la madre, gracias a la Dinapen, esas criaturas estarán mejor”, explicaba un vecino del lugar que vive a metros de la casa donde vive Gabriela C de 22 años. Ella quien es la madre de dos gemelas de tres meses no les brindaba el cuidado respectivo.

Karen Benalcázar, médica rural de Eugenio Espejo, fue parte de la comitiva que junto con la policía llegó hasta la humilde vivienda para verificar el estado de las menores. Según el parte policial, las menores presentaban trato negligente y posible desnutrición.

La madre de escasos recursos no opuso resistencia ante los uniformados y accedió voluntariamente a que sus hijas se han trasladadas hasta el hospital San Luis de Otavalo, para las respectivas valoraciones médicas.

Ruth Mayorga pediatra del centro hospitalario confirmó los indicios por lo que las mejores fueron internadas por presentar un caso de desnutrición crónica severa. Este hecho obligó a los uniformados a pedir las medidas de protección para las infantes que no cuentan con las garantías para su crecimiento normal.