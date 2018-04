Mató a su esposa en la casa

Sin marcos

Publicado el Martes, 26 Julio 2016

Un presunto femicidio ocurrió en el recinto El Rocío perteneciente al cantón El Carmen, un hombre es el principal sospechoso de la muerte de su esposa, según fuentes policiales, luego de disparar una escopeta intentó quitarse la vida, pero falló.

La pareja se separó durante tres semanas y diez días antes del hecho regresaron con el fin de reanudar su relación. Geovanny C., era dirigente del recinto y conocido por todos los vecinos del sector al igual que su conviviente.

MUERTE

Narcisa O., hoy occisa, tenía cinco hijos y tres de ellos eran fruto de la relación sentimental que tenía con Geovanny C. y dos más que no eran de él. Según informe policial al hombre lo conocían por celoso.

Uno de sus hijos, de 16 años, estaba bañándose en un río y escucha que suena un disparo de escopeta, y piensa que estaban espantando algún animal. Al escuchar el segundo escopetazo salió a ver que sucedía. Lo escuchó más cercano.

Fue presuroso a su casa en la que estaban los esposos y vio a su madre tendida en el suelo y ya sin vida, se dio cuenta que su padre Geovanny C. también estaba en malas condiciones con un disparo en la boca.

Los habitantes del sector, sin saber lo que había ocurrido, lo llevaron en una camioneta al subcentro de salud de La Bramadora, a unos cinco kilómetros. Posteriormente fue trasladado al hospital Gustavo Domínguez, donde se debate entre la vida y la muerte. Según el informe policial, el cuerpo de la mujer presentaba un orificio de bala en la cabeza.

Se informó que el presunto asesino caminó por varios minutos para salir a la zona poblada y pedir ayuda.

VECINOS

Los moradores al percatarse de lo que sucedió llamaron al Ecu 911 para que se coordine la llegada de los servidores policiales, estos por el difícil acceso al sector tardaron aproximadamente 20 minutos. Para llegar a esta zona se debe cruzar por una vía de tercer nivel y para entrar a la casa lo hacen a pie por el difícil acceso al lugar.

Hasta el lugar llegó personal de Criminalística y trasladó el cuerpo al Centro Forense de Santo Domingo de los Tsáchilas. Moradores del lugar informaron a la Policía que el sospechoso fue llevado en una camioneta al centro de salud. Desde ese momento tuvo custodia policial.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) realizaron el levantamiento del cadáver de la mujer y lo trasladaron al Centro Forense de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Sobre el estado de salud del hombre sus allegados dijeron que él perdió la mandíbula, parte de su nariz y lengua.

Los familiares de Geovanny C., dicen que su sobrino les indicó que cuando salió a bañarse sus padres se quedaron en la casa y estaban alegres, también dicen que no saben cuál es la razón por la que el hombre actuó violentamente contra su esposa. (IRD)