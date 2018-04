Cinco personas de Imbabura siguen desaparecidas

Sin marcos

IBARRA. En lo que va del año en Imbabura se registran 36 casos de personas desaparecidas. De estos, 31 han sido resueltos. Esto quiere decir que cinco se encuentran en investigación, según datos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, Dinased.



Luis Meza, jefe de la Dinased, explica que al momento de tener conocimiento de la desaparición el personal se contacta con un familiar para brindar una ayuda inmediata.



Los encargados se trasladan al lugar donde presuntamente desapareció la persona, y realizan una búsqueda en los lugares que frecuentaba.

Se recopila toda la información necesaria: cómo estaba vestido, qué problemas tiene, cicatrices en su cuerpo, a qué se dedica, y se comunican con el ECU 911, que ayudará con la búsqueda.



También el personal de esta entidad se traslada hasta lugares públicos, centro de salud pública, lugares de afluencia masiva, localización y recopilación de datos informativos y testigos, que pueden ayudar a encontrar a la presunta persona desaparecida.



En caso de ya ser localizada esta persona, será trasladada hasta las oficinas de la Dinased, en donde se registra una versión. Pero sino aparecer se traslada a los familiares para orientarlos en lo que tienen que hacer con estos casos.



Estas búsquedas son continuas y no se archivan hasta localizarlas.

REUNIÓN



El pasado jueves el presidente Rafael Correa se reunió en el Palacio de Gobierno con familiares de personas desaparecidas, para evaluar el desarrollo de los procedimientos en estos casos, donde se informó que hasta el momento se han encontrado a 31 desaparecidos.



Al encuentro asistieron los parientes de 66 personas cuyo paradero sigue desconocido y que se han calificado como prioritarios debido a la cantidad de tiempo que llevan sin aparecer.

El Mandatario, junto al fiscal de la Nación, Galo Chiriboga; el ministro Coordinador de Seguridad, César Navas; el comandante de Policía, Diego Mejía; el ministro del Interior, José Serrano, y otros funcionarios, expusieron las actividades realizadas por los distintos estamentos estatales para localizar a sus parientes.

Serrano recordó que este es el quinto encuentro que se realiza cada seis meses desde el 2014, en que el Gobierno impulsó un trabajo intensivo con la creación de la Dinased y la especialización de agentes policiales en este tipo de investigaciones.

El funcionario aclaró que hasta el momento se han resuelto 31 casos de 97 que se venían procesando desde 1994, de los cuales 26 se localizaron sin vida, 5 con vida y 66 continúan en investigación.

Alexandra Córdova, madre de David Romo desaparecido hace 37 meses, reclamó que en su caso no hay avances. “Ahora me dicen que está el caso en indagación previa por el delito de asesinato y no me dan ninguna información”.

En las afueras del Palacio de Gobierno, mientras se realizaba el encuentro, otro grupo de familiares de desaparecidos dijeron que se debería invitar a todos quienes tienen un pariente perdido.