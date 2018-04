Se estrelló contra un portón, moradores piden un rompevelocidades

Sin marcos

IBARRA. En horas de la mañana de ayer un vehículo marca Corsa chocó con un Aveo en la calle Darío Egas Grijalva y Doctor Juan Genaro Jaramillo. El Aveo se estrelló contra un portón eléctrico de una casa esquinera, por el impacto del accidente quedó dentro del patio de la vivienda.

En medio de la incertidumbre los habitantes del sector se mostraron preocupados porque según ellos, no es la primera vez que se registran accidente en esta misma zona. Piden que las autoridades ubiquen un rompe velocidades iluminado y señaléticas.

Diego Rosales es habitante de este barrio: “Pasó lo mismo de siempre, vienen por la Darío Egas Grijalva, que es transversal y se cruzan con la Juan Genaro Jaramillo, que es principal. Los carros no hacen el PARE en la Darío Egas, pese a que hay el rotulo porque no hay ningún rompe velocidades, piensan que están en principal y se pasan directamente y no respetan nada”, explica Rosales.

Otro de los problemas que comenta Rosales es que el Municipio de Ibarra hace caso omiso porque ya se la ha pedido varias veces.

“Me he ido personalmente para que tomen consideración y decirles que por favor hagan una estadística de los choques. Ellos dicen que no pasa nada que esté tranquilo que ya tendrán su ingeniería y que algún rato lo harán, pero aquí van a esperar que existan muertos”.

La propietaria de la vivienda afectada indicó que anteriormente un carro se dio contra el basurero de la esquina de su casa, otro con la caja de la empresa de CNT y otro solo se golpeó contra su portón.

“Esta es la primera vez que se han chocado más fuerte, es un peligro de todos los días pero nadie nos hace caso, hemos ido al Municipio, a la dirección de tránsito pero nadie nos hace caso”. La respuesta que reciben es que no existe peligro y que para eso están los discos de PARE.

“Estaba parado en el PARE de la Darío Egas, quería pasar y justo estaba viniendo por la Juan Genaro el otro carro y me alcanza a golpear en la parte de atrás, perdí la maniobra y me meti dentro de la casa”, cuenta José Criollo, propietario del Aveo.

El propietario del Corsa, quien prefirió no identificarse, cuenta que se dirigía a su trabajo. “El señor se atravesó con su automotor y choqué contra su auto”.