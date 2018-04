Un taxi se volcó en la Aduana

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 05 Junio 2016 10:33 Escrito por Israel Ramirez Visto: 2087

Un taxi se volcó en el sector de Priorato, el vehículo se quedó con las llantas arriba por las instalaciones del control de la Aduana.



La alerta al Ecu-911 fue generada aproximadamente a las 23:20, el alertante indicó al personal de la línea única para emergencias que en el sector de la Unidad Educativa Liceo Aduanero, pasando Yahuarcocha, por las oficinas del control de la Aduana un auto se volcó y que hay una persona herida.

HECHOS

Para la atención de la emergencia se coordinó con los Agentes Civiles de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Ibarra, quienes acudieron al sector inmediatamente.

Según información emitida por los agentes de tránsito que acudieron al operativo, el auto habría perdido pista y se presume que por la velocidad se volcó. Al momento no existieron personas circulando por el lugar por esta razón no existieron víctimas.

El conductor del vehículo, según el alertante estaba herido, pero el ciudadano decidió abandonar el lugar de los hechos y a pesar de una posible mala condición de salud, huyó.

El auto de servicio público fue ubicado sobre sus llantas para que sea posible movilizarlo, después fue trasladado a los patios de retención vehicular y se puso el parte y las evidencias a órdenes de la autoridad competente, para realizar investigaciones.

El Cuerpo de Bomberos de Ibarra confirmó que no existieron personas heridas en el lugar de los hechos y que se evidenció solo daños materiales.