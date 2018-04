Sin barreras para lograr sus metas

Sin marcos

IBARRA. Muchas veces se observan a personas en sillas de ruedas pero pocos son los que conocen la realidad de este grupo de personas. A pesar de su discapacidad no miran impedimentos para ganarse el pan de cada día con su esfuerzo propio.

A pocos pasos de la Iglesia de San Francisco se encuentra una humilde casa que hace algunos años llevaba el nombre de Ángelo Franco. Un lugar en donde las personas con discapacidad contaban con la ayuda de personas extranjeras (italianos) que les brindaban el aporte para una vida normal. Pero esta realidad ha cambiado. Ahora tienen que velar por su persona, día a día, con mucho esfuerzo. Alejandro Flores, ibarreño de 52 años, es uno de los valientes luchadores de la vida. Él sufrió un accidente laboral a los 26 años que le puso en una silla de ruedas. A pesar de eso no ha habido día en el que no dedique su tiempo a buscar trabajo y ganarse la vida de manera honrada. “Creo que al tener una discapacidad uno tiene una nueva oportunidad de vida, porque Dios nos pone para ver cómo vamos a superar este desafío”, dice Alejandro Flores. Además piensa en la actualidad y explica: “Pienso que en las instituciones públicas y privadas nos han cerrado las puertas. No nos han dado la oportunidad de demostrar que también podemos realizar un trabajo digno como el resto de la sociedad. Ahora nos ponen un limitante por la edad. A pesar de esto no ha sido un impedimento para nosotros y seguimos adelante con mucho esmero para conseguir nuestras metas”.

LO QUE BUSCAN Alejandro Flores está consciente de que su realidad no va a cambiar y por ello manda este mensaje: “Pienso que siempre habrá barreras que nos impongan y es por eso que mi llamado va para que generen conciencia sobre esta situación, pero aun más importante, que observen todos los espacios de la ciudad y miren si cuentan con rampas que faciliten nuestra movilidad. A veces olvidan que nosotros también existimos y que necesitamos de accesos acordes a nuestra discapacidad”.