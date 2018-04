Fuerte impacto al inicio del día

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Jueves, 02 Junio 2016 12:49 Escrito por Cristian Bolaños Visto: 1298

IBARRA. Un choque en el que no se tuvo que lamentar pérdidas humanas se produjo ayer a las 07:36 en las calles García Moreno y José Joaquín Olmedo. Dos autos sufrieron un fuerte impacto lateral perpendicular y un posterior estrellamiento, de uno de ellos, con la esquina del Cuartel Militar.

EL IMPACTO

Un miércoles común y corriente en la Ciudad Blanca fue escenario de un inesperado accidente entre un taxi modelo Hyundai y un Jeep Zotye color plateado. El punto del impacto fue las calles García Moreno y Olmedo diagonal al parque La Merced.

La alerta se generó el ECU-911 a las 07:36 por lo que se procedió al despacho de las unidades de auxilio al punto del choque.

Agentes Civiles de Tránsito (ACT) acudieron al sitio del accidente y se encontraron con un fuerte impacto de los vehículos en el cual los conductores no sufrieron heridas graves. Personas que transitaban por el sector se aglomeraron para observar lo ocurrido.

NO HUBO HERIDOS

Al sector acudió una ambulancia por lo que procedió a la revisión de uno de los conductores de 75 años que luego de un valoración se determinó que tenía policontuciones leves.

Al solo existir daños materiales y ningún herido los agentes procedieron a la detención de los vehículos para ser llevados, con dos grúas, a los patios de retención vehicular. Los involucrados en el accidente no fueron privados de su libertad.

OTRO ACCIDENTE

Un día accidentado se vivió ayer en Ibarra. Luego del choque mañanero apareció una nueva alarma en el Ecu 911, pero en esta ocasión el sector fue Antonio Ante, específicamente Natabuela en la Panamericana Norte.

La alerta se generó a las 10:47 por lo que se coordinó la atención con la Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública para socorrer.

El motivo del llamado fue el de un camión que se volcó luego de que uno de sus neumáticos reventara lo que provocó una pérdida de pista y posteriormente que el carro quede tumbado en la Panamericana. En el automotor iban dos personas, un hombre y una mujer, que agradecieron salir ilesos pero con un gran susto por lo sucedido.

No existió daños a terceros ni heridas graves en los ocupantes de este accidente en las vías. El vehículo fue llevado finalmente al domicilio del propietario. Dos accidentes que no pasaron a mayores pero que uno causó daños materiales.