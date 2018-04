María Clara busca a su hija desde el viernes 27

Sin marcos

María Clara Sandoval está preocupada porque su hija Nancy Alicia Matango, de 29 años, está desaparecida desde las 17h00 del pasado viernes.



Esta madre de familia llegó la tarde de ayer con su pequeña nieta, Nina Muyo, de 7 años, (hija de Nancy) a las instalaciones de Diario El Norte para contar de su hija. Nancy salió el viernes a las 17h00 de su casa, ubicada en la Cooperativa Imbabura.

Desde la tarde de ese día, ni María Clara, ni su pequeña nieta, ni la familia, sabe dónde está Nancy.

María Clara recibió una llamada de su otra hija la noche del viernes, allí se enteró de lo que pasaba, la pequeña Nina estaba sola sin su madre.

Esta familia es de Angochagua, pero María Clara vive en Atuntaqui por su trabajo, mientras que Nancy vive en Ibarra con su hija y un hermano más. Su hija de 29 años no dejó ni un mensaje y ni una explicación.

María Clara cuenta que su hija tenía inconvenientes con su pareja, quien se fue a Estados Unidos y se quedó sola con Nina. María Clara piensa que tal vez el novio de Nancy vino a Ecuador y se la llevó (porque estaba pensando en irse con él).

“Yo no la quería mandar a mi hija porque no quería hacerme cargo de la nena”, cuenta María Clara. Además, dice que en el hogar con su familia estaba todo bien sin ningún problema. Pero sí estaba preocupada porque no tenía trabajo. “De todas maneras yo le estaba ayudando”.

PREOCUPACIÓN

Nancy pasaba el día en un taller de ropa trabajando y los fines de semana pasaba con su hija Nina.

Cuando la hija de María Clara salía de la casa siempre tenía contacto con su mamá para avisarle dónde estaba. “Me preocupa porque muchas cosas están pasando”