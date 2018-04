Gameof72, peligroso juego de desaparición voluntaria

Sin marcos

Sucede en Canadá, Australia, México e Inglaterra. Las redes sociales Facebook y Twitter se convierten en el medio para que los adolescentes compartan el reto #Gameof72, con las instrucciones de desaparecer durante tres días sin avisar a nadie ni dar señales de vida o dejar pistas a las autoridades acerca de su paradero. Cuando se cumplen las 72 horas aparecen como si nada, sin decir dónde han estado. Esta información la difundió el portal web http://www.excelsior.com.mx. Este “juego” macabro resulta cruel para los familiares de quienes deciden caer en él.

DE QUÉ SE TRATA

Excélsior explica que los adolescentes envían un mensaje de un amigo o un conocido retándolo a desaparecer de su casa durante 12, 24 o 72 horas. Sin embargo, lo que resulta un desafío “divertido” y “arriesgado” entre adolescentes, involucra sentimientos que a su regreso y a pesar de que el adolescente ofrezca una disculpa el dolor, los padres padecen angustia y estrés.

En Twitter se ha difundido el hashtag #Gameof72 acompañado de comentarios críticos hacia la desconsideración para con los padres que sufren de este juego que podría confundirse con un secuestro.

La psicóloga Cecilia Benavides manifiesta que lo primero que se debe hacer es mantener una comunicación permanente entre la familia, especialmente entre padres e hijos. “La comunicación basada en la confianza y apertura para que los niños, niñas y adolescentes puedan comentar cualquier inquietud ante lo que sucede en las redes sociales, que son un medio masivo de comunicación entre jóvenes”.

La especialista sostiene que las redes sociales requieren una atención importante.

Recomienda que, como padres, es necesario vigilar el tiempo en el que nuestros hijos tienen acceso a las redes, qué tipo de páginas revisan, a qué clases de realidades virtuales acceden y estar alerta a todo cambio de comportamiento.

Un reto de esta magnitud implica que el chico o la chica cambien su manera de ser antes de caer en el #Gameof72.



La idea es poner límites. Es un tema de compartir el diálogo.

“Que los chicos puedan decir mira mami, mira papi lo que está circulando”.

Es importante recalcar la importancia de que los adolescentes se encuentren en un nivel emocional estable ya que muchas situaciones publicadas en redes atacan más a jóvenes cuya situación es vulnerable.

Es decir, las personas que viven un abandono o atraviesan crisis afectiva y familias son más propensas a caer en determinadas situaciones.

Como padres, es necesario estar pendientes quiénes son los amigos de los menores de edad en el Facebook.

“No por esto los padres tenemos que volvernos espías ni policías porque no podemos tener el control total, no es nuestro rol absoluto tampoco. Pero sí tener la mente abierta, el diálogo abierto y brindar la confianza... La familia basada en la confianza está abierta a poder responder y enfrentar las inquietudes de los chicos y chicas”.

La desaparición voluntaria, más allá de un juego o un reto, constituye un riesgo que expone a los menores de edad a todo tipo de peligros.

Cecilia Benavides comenta que ha dado seguimiento a retos, no tan extremos como el de la desaparición voluntaria, que tienen que ver con la búsqueda de los chicos aceptación a grupos de los que son rechazados.

En Twitter con el hashtag GameOf72 se difunden mensajes de preocupación y de advertencias de lo que puede suceder con los adolescentes que caen en este juego que inclusive es tan peligroso que puede terminar en desgracia.

Las redes sociales se convierten en un espacio que no se puede prohibir a los adolescentes, pero es necesario que los padres estén pendientes de la realidad virtual en la que están inmersos sus hijos.