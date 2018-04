Dos menores estaban retenidas en una vivienda

Sin marcos

OTAVALO. Cuatro ciudadanos fueron aprehendidos por supuesto delito de secuestro a dos menores de edad. El hecho ocurrió el miércoles en Otavalo. Debido a una alerta desde la central de emergencias 911, miembros de la Policía Nacional acudieron a una vivienda, ubicada en el sector de Punyaro, donde en el interior personas se estaban proponiéndose golpes.

Los policías pidieron a quienes estaban en el interior del lugar que abran las puertas, pero se negaron. Los gendarmes observaron que en el segundo piso del inmueble se encontraban dos adolescentes que vestían el uniforme de una prestigiosa Unidad Educativa del cantón, quienes en actitud nerviosa y mediante señas pidieron ayuda a los servidores policiales.

Al ver esa escena, los gendarmes trepándose por una pared ingresaron al domicilio, con el objetivo de ayudar a las dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, debido a que quienes estaban en el interior del inmueble se negaron abrir las puertas. En el interior encontraron a Ángel R, de 21 años de edad.

Él dijo a los agentes que no sabía dónde estaban las llaves de la puerta de ingreso a la propiedad. En el lugar, según las fuentes policiales, también estuvo Cristian G., de 21 años, quien se encontraba con varios golpes en su rostro, hombro, brazos y con manchas de sangre en sus prendas de vestir. Él tenía las llaves del lugar y fue quien abrió las puertas.

Uno de los agentes subió al segundo piso para buscar a las adolescentes. Ahí encontró a Jhoselyn C., y Gabriela H., de 16 y 17 años de edad respectivamente, quienes relataron que habían estado retenidas en contra de su voluntad, que no les habían dejado salir y que pusieron candado para que no se vayan. Hasta la vivienda, las dos estudiantes llegaron acompañadas de dos compañeras más. Se trata de Mayra F., y Nicol V.

En el domicilio, los ciudadanos les ofrecieron bebidas alcohólicas (cerveza y licor artesanal), pero al ver que estaban discutiendo y golpeándose entre sí, las muchachas decidieron salir del lugar. Sin embargo, les habrían retenido a la fuerza en el inmueble, pero dos de ellas lograron escaparse del lugar trepándose por un muro.

Las dos adolescentes hasta las oficinas de la DINAPEN, para posterior ser entregadas a sus representantes mediante actas de entrega y responsabilidad. Al interior de la vivienda, que estaba sin amoblar, los guardianes del orden encontraron varias botellas de cerveza y una botella de vidrio con el logotipo de Ron Pon Pon y una botella plástica, la cual contenía líquido transparente (presunto licor artesanal), indicios que fueron levantados e ingresados a la bodega de la Policía Judicial.

Wilmer Tuza, Fiscal de turno Imbabura- Otavalo, ordenó la detención de los dos sujetos antes mencionados y de dos personas más: Marlon S. y Erik T.