Mujer desaparecida fue hallada muerta

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 17 Mayo 2016 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 1154

Angie Carrillo, joven oriunda de Riobamba, fue vista por última vez el 28 de enero del año 2014.

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), aplicando el Protocolo de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas dio atención inmediata a la denuncia realizada por su madre, el 31 de enero de 2014.



En las primeras labores investigativas, la Dinased receptó versiones a través de entrevistas a familiares, amigos y personas del entorno social de Angie.

Los agentes llegaron hasta Lago Agrio donde entrevistaron al padre de la presunta desaparecida, y realizaron diligencias junto con otros familiares.

INVESTIGACIÓN

Se inició, una investigación de perfil criminológico de Bryan V., quien es identificado como el ex novio de Angie, quien además era el presunto sospechoso de la desaparición de la joven. En esta indagación se realizó la reconstrucción de los hechos en torno a varias versiones obtenidas, que no coincidían con su versión. Finalmente, Bryan V., en su declaración relató lo que habría sucedido el pasado 28 de enero de 2014, fecha en la que Angie Carrillo fue vista por última vez. Indicó que la joven llegó desde Riobamba hasta Quito, donde se encontraron y se fueron con destino al sector de Carcelén. Según su relato, ahí mantuvieron una discusión, por lo que el sospechoso asfixió a la joven y luego le propinó un golpe en la cabeza, con un objeto contundente y la mató.

Luego habría dejado abandonado el cuerpo sin vida entre la maleza y en horas de la noche del mismo día, enterró el cadáver.Con los datos obtenidos en la versión de Bryan V., la Dinased realizó la búsqueda, y encontró el cuerpo de Angie, enterrado en un área cercana al domicilio del individuo, en Carcelén, ubicado al norte de Quito. Inmediatamente, el sujeto fue detenido para iniciar con el proceso debido. Este hecho fue resuelto en torno a un profundo trabajo investigativo, en el que la Dinased no descansó hasta esclarecer las causas de la presunta desaparición de Angie Carrillo Labanda.