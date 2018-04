La Policía recupera más motos robadas

Sin marcos

Sábado, 14 Mayo 2016

Policías del Distrito Tierra del Sol, de Cotacachi realizaron el operativo de control en locales de reparación de equipos electrónicos, servicio técnico de celulares, mecánicas de motocicletas y vehículos sin respaldo de documentos.

Además de los policías, el comisario nacional del cantón Cotacachi, Robinson Farinango, también participó en el operativo. Se trasladaron hasta la comunidad Magdalena Bajo, ubicada en García Moreno. En este lugar, específicamente en un taller mecánico se realizó la verificación de la procedencia de motocicletas. Se encontraron 13, de las cuales de cinco no se pudo justificar la documentación correspondiente y al revisar en el sistema SIIPNE de la Policía Nacional dos motocicletas estaban reportadas como robadas. Otro vehículo de dos ruedas, al ingresar los números de chasis no se obtuvo ninguna información. Los medios de transporte fueron retenidos e ingresados a los patios de la Policía Judicial de Otavalo con la respectiva cadena de custodia. En lo que va de 2016, la Policía recuperó 34 motocicletas reportadas como robadas. La recuperación de los pequeños vehículos ha sido posible gracias a los operativos de control y seguridad que desde enero ha emprendido la Policía del Distrito Tierra del Sol. En marzo de este año también se realizaron operativos en los que se encontraron motocicletas en plena vía pública. Una de ellas se encontraba estacionada en la vía principal que conduce a la parroquia García Moreno en el cantón Cotacachi. El mayor Alejandro Flores, jefe del Distrito Tierra del Sol, recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir vehículos de dudosa procedencia. Comentó que la mayoría de las motocicletas que han sido recuperados circulaban libremente en la vía. La gente sabe que son robadas y pese a eso las compran, eviten perder su dinero. En caso de comprar un vehículo verifique en la Policía que no sea robado”, dijo el jefe de este distrito. Los operativos continuarán, especialmente en la zona de Íntag, donde se han detectado que este tipo de automotores no cuentan con documentos que justifiquen su procedencia.