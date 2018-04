El control policial llega a mecánicas

Sin marcos

La Policía Judicial de Cayambe realizó dos operativos de control de cachinerías y permisos de funcionamiento conjuntamente con Ángel Cárdenas, comisario del cantón Pedro Moncayo.

Durante el control realizado se retuvo cinco motocicletas.



Al digitar en la base de datos del Sistema Integrado Informático de la Policía Nacional del Ecuador, SIIPNE, no se registra ningún dato, por lo que se procedió a ingresar a los patios de retención vehicular de Cayambe.

Las motocicletas retenidas se encontraban en dos mecánicas y son de las siguientes características:

Marca Tekno plomo, una motocicleta marca koshin color rojo, una motocicleta marca Shineray.

De la otra mecánica se retuvo una motocicleta marca Loncin y otra Tunder.

Las motos fueron trasladadas a los patios de la Policia Judicial de Cayambe. El caso fue puesto a órdenes de la autoridad competente.

El portal web http://motos.about.com recomienda consejos sobre cómo evitar el robo de motocicletas es fundamental para la seguridad.

Uno de los primeros aspectos es bloquear la dirección, siempre que no la olvide el dueño.

A no ser que pare y se quede al lado de su moto, sin perderla de vista, además de bloquear la dirección es fundamental utilizar un sistema antirrobo. Un candado de disco, una cadena o un candado de horquilla se tarda solo unos segundos en colocar y se lo pondrá mucho más difícil a quien se quiera llevar su moto sin permiso. Busque siempre un elemento fijo donde pueda anclar su moto con un candado o una cadena, así no podrán moverla del sitio. Si viaja en moto y en grupo con otras motos a la hora de estacionar es mucho más eficaz si fija varias motos juntas en cadena. Una moto suelta es más atractiva y fácil de robar que un grupo unido.