Violación contra la mujer se generaliza

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 11 Mayo 2016 00:00 Escrito por Redacción El Norte Visto: 963

SUCESOS.- Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de agresión sexual, una estadística que se ampliaría casi al 100% si se incluyen las frases obscenas o “piropos” callejeros como forma de agresión sexual.

ABUSO

La cultura de la violación parte entonces del concepto de masculinidad creado según estereotipos de género, donde el hombre debe ser siempre el dominante y prácticamente “cazar a su presa”; y donde la mujer es juzgada por “incitar” bajos instintos que son “físicamente incontenibles” para los hombres. Esto, por supuesto, es mentira. Hemos crecido en un mundo donde a las mujeres nos enseñan a cuidarnos de no ser violadas, a no provocar a los hombres, a no andar solas por la calle, a no dejar una bebida desatendida, a no usar ropa reveladora, a desconfiar hasta de los taxistas. Pero, ¿quién les enseña a los hombres a no violar o acosar? Es así como vemos los incontables casos de violación en los que las víctimas son culpadas del abuso a causa de su vida sexual, de cómo estaban vestidas o de supuestamente provocar a su agresor. Uno de los mayores problemas de la cultura de la violación es que es una violencia que está tan arraigada que se da por sentado que son las mujeres las responsables de no ser violadas. Por ende, las consecuencias de la cultura de la violación son devastadoras. De acuerdo con la organización RAINN, solo 32% de los casos de abuso sexual son reportados, de esos solo 16% irán a tribunales y solo 2% serán condenados. El 98% de los atacantes queda libre. Según Pilar Cuarán Rosero, delegada Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, muchas mujeres son sujetas a ser excluidas y marginadas, como Consejo se busca capacitar a las mujeres que son maltratadas de alguna manera para que puedan reclamar sus derechos, mediante la debida información y capacitación. Indica que los tipo de violencia son psicológicas, física, patrimonial y sexual. “pensamos que es algo normal que nuestro esposo nos maltrate” comenta Pilar ya que existe mucho desconocimiento del tema, lo cual no debe ser de esta manera. Las capacitaciones se trata del brindar fortalecimiento para que la mujer sea un ente en donde tome decisiones. La provincia de Imbabura a diferencia de otras provincias tiene un alto grado de violencia de género, y de igual manera se mantiene a nivel nacional de que cada 10 mujer seis sufren de algún tipo de violencia sexual.