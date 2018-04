Dos meses que no aparece taita Enrique

Sin marcos

IBARRA. Luis Enrique Escola Sandoval de 85 años fue visto por última vez el ocho de marzo en el centro de la Ciudad Blanca, sus familiares están angustiados y lo buscan con la ayuda de las autoridades.



Su domicilio está ubicado en la parroquia rural de Angochahua los miembros de la comunidad de Chilco, a la que pertenecía, y quienes lo conocieron lo llamaban con cariño y respeto Taita Enrique.

La agricultura y el cuidado de los animales era la actividad con la que crió a sus cinco hijos junto a su esposa.

Hace cuatro años murió su cónyuge y este fue un golpe fuerte para él, según sus familiares este acontecimiento lo destrozó. La soledad y la tristeza se reflejaban en su rostro desde que perdió a su pareja.

El dos de cada mes por su condición económica y su edad recibía el bono de desarrollo humano, en marzo no fue la excepción y se conoció que llegó a Ibarra a realizar el trámite correspondiente.

Después de esta fecha amigos y conocidos lo vieron caminar y descansar en el sector de La Esperanza.

Un conocido lo observó mientras caminaba en la calle Juana Atabalipa con dirección a las rieles del tren, aproximadamente a las 17:30, esta fue la última vez que se conoció de su paradero.

Sus hijos y nietos pusieron la denuncia de desaparición en la Fiscalía y realizan investigaciones por su parte, para poder re encontrarse con su familiar.

Hay gente que les han llamado a decir que han visto a personas con las características de Taita Enrique, sus allegados se han trasladado a los lugares en los que se presume se lo vio, pero no han tenido suerte.

Se han realizado operativos de búsqueda en los hospitales, asilos, albergues, quebradas, morgues y más lugares de la provincia y no han tenido éxito.

“Es muy difícil llegar a la casa de mi abuelo y no encontrarlo, solo nos reciben los perros que eran su compañía, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para dar con su paradero. Saber que alguien murió o que está enfermo es más fácil de superar, es muy duro no saber dónde está, si vive o si falleció”, dijo Saygua Escola, nieta del anciano desaparecido.

La última vez que se lo vio llevaba un poncho verde, pantalón café y sombrero, camina despacio ya que utiliza bastón para movilizarse.