Amigas venezolanas, atacadas en Mindo

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 02 Mayo 2016 00:00 Escrito por Redacción Agencias Visto: 1589

El pasado 10 de Abril dos amigas fueron atacadas dentro de su habitación en el hotel TerraBambú ubicado en Mindo. Así lo relató una de las víctimas, Patricia Molina, quien después de recuperarse un poco decidió hacer público el suceso en sus redes sociales. La nota es escrita por Mariana Gonzáles, de ondafeminista.com.

“Hace poco más de dos semanas, específicamente la madrugada del domingo 10 de abril, viví en carne propia junto con una gran amiga, de un severo ataque, en la que un hombre con un martillo quiso acabar con nuestras vidas mientras descansábamos en una hostería en la ciudad de Mindo”. “A pesar de la gran insistencia de amigos y familiares, de hacer pública tan desagradable experiencia, decidí enfocarme en mi recuperación física antes de compartir este escalofriante momento y hacerlo mediático”. “A la fecha, me he recuperado poco a poco de la fractura de cráneo, doble fractura de mano, cinco heridas de mi cabeza, de la cirugía de mis orejas que se vieron bastante comprometidas en el ataque, una incluso con temor de perderla, y aunque sigo dolida y con heridas emocionales y psicológicas, he tomado fuerza para relatar lo acontecido”. “Ya que tengo la bendición divina (a diferencia de las chicas argentinas) de estar viva y poder alzar mi voz en otro caso de violencia contra la mujer.” Fragmentos de la publicación de Patricia en su Facebook”. Patricia contó en su Facebook todos los detalles del ataque en el cual un empleado del lugar entró a su habitación en la noche, en ropa interior, y las atacó brutalmente con un martillo. Lograron escapar por poco, Patricia relata que después de ser salvajemente golpeada logró correr a buscar ayuda en las cabañas cercanas, mientras que su amiga se lanzó de una ventana para escapar y se escondió en la selva por horas. “Mi amiga me gritó “ coooorrrrre, correeeee” cosa que hice, logré torpemente escapar y corriendo llegue a la cabaña más cercana, donde una hermosa, amable y con la que siempre estaré agradecida pareja, con dos niños pequeños, me brindaron ayuda”. “Los únicos seres humanos en toda la hostería, -que no tenía ningún tipo de seguridad-, que me auxiliaron y cobijaron en su cabaña. Allí hicimos nuestra primera llamada a la policía 12:07 am quienes no llegaron hasta pasadas la 1:30 am(…)” “Mi amiga del susto, de pensar que el atacante estaba rematándome y que eran más sujetos involucrados y volverían por ella luego de haber acabado conmigo, cerró la puerta de la habitación con un pequeño armario y velador que había en la habitación y valientemente reventó con una lámpara uno de los ventanales para saltar unos tres metros del bungalow hacia la selva donde se escondió por horas, incluso prefirió lanzarse al río y dicho por ella “morir ahogada que a martillazos” Si quieres leer más, puedes ingresar a la página de facebook, http://www.ondafeminista.com