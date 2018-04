Clausuran un burdel ilegal en Tabacundo

Sin marcos

SUCESOS

SUCESOS.- Un cabaret clandestino fue clausurado ayer en Tabacundo, en este lugar se comercializaba licor y también se encontraron a tres mujeres quienes prestaban servicios sexuales.

Hasta la Panamericana E-28B en el sector Marianitas en Tabacundo llegaron miembr

os de la Policía Nacional y la Comisaría para verificar que allí funcionaba un burdel que no tenía los permisos para su funcionamiento. En el lugar se tomó contacto con el administrador Manuel B., de 32 años y se detectó a tres mujeres que estaban en tres habitaciones.

Se decomisó una mesa, cinco sillas de madera, cuatro jabas de cerveza vacías, tres taburetes y un minicomponente. Las evidencias fueron trasladadas a la Comisaría para que se proceda con el trámite legal correspondiente.

En uno de los cuartos se encontraron dos blocks de automotores, que no fueron justificados por lo que se presume que en este sitio se aceptaba receptación de objetos de dudosa procedencia.

La Comisaría clausuró el local que no contaba con los permisos correspondientes y decomisó los enseres con los que trabajaban en el lugar. Ángel Zapata, jefe de la Policía Nacional del Distrito Cayambe-Tabacundo formuló un llamado a la ciudadanía para que denuncie si conocen bares y lugares clandestinos para continuar la lucha contra estas actividades ilegales.

Estos trabajos se coordinan entre los efectivos policiales y los operadores de justicia, desde enero de 2016 hasta el mes de abril 26 en Cayambe y Tabacundo se han clausurado 12 burdeles que no tenían los permisos correspondientes, tampoco reunían las condiciones higiénicas.



INSEGURIDAD

Desde tiempos inmemoriales y de manera amplia se discute respecto de la localización de los bares, cantinas, casas de citas, prostí-bulos y cabarets al interior de la ciudad.

Pocas son las voces que buscan su exterminio; sin embargo, tras esa discusión existe el sello moralista de la perdición, que hoy toma cuerpo bajo el sentido del delito, la inseguridad y la violencia.

A los centros de tolerancia se los considera lugares donde nace o desde donde se esparce la violencia; sea porque el consumo del alcohol y las drogas son vistos como detonantes de hechos agresivos, o porque son considerados lugares violentos en sí mismos en tanto son un escenario deexplotación sexual, o porque son espacios donde hay transgresiones que generan permanentemente escándalos y conflictos.