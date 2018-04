Accidente de bus dejó tres heridos

Sin marcos

Un bus perdió pista en el sector de Peñas Negras y el Limonal, tres heridos fueron trasladados para ser atendidos en una casa de salud. Un niño de aproximadamente 11 años se golpeó en la cabeza.



El bus de la Cooperativa de Transportes Andina fue fletado por una empresa para que sus trabajadores se viajen a Atacames, al regreso en el sector, Curva de Peñas Negras y El Limonal el conductor no pudo controlar el automotor y se golpeó en una de las montañas.

Algunos de los pasajeros estaban dormidos y el sonido los asustó fuertemente, ya que por el lado derecho del bus se observaba el pasar de la montaña rompiendo los vidrios de las ventanas. Dos adultos se lesionaron y un niño se golpeó en el cráneo.

El conductor, con licencia Tipo E, abandonó la escena del accidente de tránsito y no se conoció su paradero, la policía realiza las investigaciones necesarias.

Los tres heridos fueron trasladados de emergencia por las ambulancias a los Hospitales San Vicente de Paúl y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los que detectaron que los pacientes, mayores de edad, tenían una herida en la muñeca y el otro en el brazo.

El más afectado del suceso fue un niño de 11 años que no pudo reaccionar correctamente y recibió un golpe en la cabeza a causa del impacto. Los médicos de la casa de salud le diagnosticaron un Trauma Cráneo Encefálico grave.

Se estabilizó al menor de edad para trasladarlo en ambulancia a la Clínica Internacional de Quito, hasta el cierre de esta edición no se conoció el estado del niño.

Las ventanas del vehículo, lado derecho, se rompieron en su mayoría y el único golpe evidente del transporte es la bodega ubicada al costado.

El medio de transporte público fue llevado al patio de carros de la Policía Nacional en la Avenida Eugenio Espejo, los dueños del vehículo lo taparon con plásticos para que el sol y el agua no deterioren el automotor.

El bus habría sido contratado del cinco al 10 de abril.