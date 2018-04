Las redes sociales, la vitrina de la violencia

Sin marcos

Lunes, 11 Abril 2016

Las redes sociales se han convertido en una especia de vitrina para algunas mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas. Los internautas se muestran indignados y repudian cada vez que se comparte una de esas imágenes, pero esto no es suficiente, la violencia no para.

El último caso que se convirtió incluso en tendencia es la de Kimberly Ortiz quien muestra el rostro con el ojo morado luego de que supuestamente fuera víctima de violencia doméstica por parte de su pareja. Aunque algunos usuarios de redes sociales señalan que podría tratarse de una cuenta falsa, la imagen que contiene deja mucho espacio para los debates. El comentario que acompaña a la foto parece celebrar el ataque: “Mi amor dandome carisias salbajes jeje me dolio un pokito, pero se k todo ez x amor te amo mi vida Brayan Martinez” (sic).

Pero este no es el primer caso, si hacemos una extensa búsqueda encontraremos casos de jóvenes de todas partes del mundo que incluso han denunciado su situación a través de las redes sociales.

“Que alguien me ayude, por favor”. Esa frase, acompañada de una macabra ‘selfie’ ensangrentada, es la que se cree, le salvó la vida a Susann Stacy, luego de ser brutalmente agredida por su marido hace unas semanas, informa el sitio web www.emol.com.

El agresor arrancó la línea telefónica, situación que se agravó con la falta de señal en el celular de la mujer, indicó el medio local Wkyt.com. Sin embargo, la víctima se ayudó del WiFi, para subir una fotografía de ello, evidentemente golpeada, con una desesperada frase pidiendo ayuda a sus amigos de Facebook.

Según informó The Huffington Post, uno de los contactos de Susann en la red social, vio su publicación y llamó al 911, alertando del peligro que corría la mujer. Al llegar a su casa, el policía Sam Mullins constató “varias laceraciones en la cabeza” de la agredida, Días después, la mujer volvió a escribir en su perfil de Facebook para agradecer la ayuda.