Autoridades de la UTN niegan acusaciones

SUCESOS.- Para Ney Mora, vicerrector administrativo de la Universidad Técnica del Norte (UTN), la queja que hicieron personas sobre el cobro de valores cuando la educación en este centro de estudios público es gratuita, no tiene fundamentos. Las autoridades de la casona universitaria, situada en El Olivo, niegan todo tipo de acusaciones.

Mora explicó que la gratuidad de la educación está contemplada en la Constitución de la República y en la Ley de Educación Superior. Todo esto, la Universidad Técnica del Norte ha venido aplicando desde el momento que se conoció. Sin embargo, existen personas que pagaron esos valores que no debieron haberse cancelado, montos que ahora se están reembolsando a quienes se sienten afectados. Otras autoridades del centro de estudios superior, uno de los más importantes de la región norte del Ecuador, mencionaron que este tema es netamente administrativo, sin embargo, existen personas que lo quieren hacer un tema político. En uno de los medios impresos de la ciudad, las autoridades universitarias según dijo Ney Mora ya han realizado tres convocatorias, en las que se pide a quienes se sientan con el derecho de realizar la devolución de dineros que realicen la respectiva solicitud. Quienes pueden realizar el trámite son los estudiantes que se graduaron entre el 2008 y 2014. Mora aseguró lo que se tiene que devolver es el valor que los hoy profesionales cancelaron por el título: 112 dólares.

El vicerrector administrativo mencionó que quienes se sientan perjudicados pueden acudir a la universidad, realizar la solicitud, esta será analizada y, si no hay problema alguno, se realizará la devolución del dinero. El trámite se pude hacer hasta el próximo 29 de abril, cumplida esa fecha tope ya no se aceptarán ningún tipo de reclamos o solicitudes. “Lo que no quiero es que no aparezcan los que se dicen ser los defensores de la gratuidad de la educación. Los estudiantes universitarios son tan capaces que pueden acercarse y hacer la gestión de manera directa. Si después de esa gestión, la universidad y sus estamentos, en este caso la dirección financiara, no devuelve, ahí si pueden hacer la respectiva denuncia”, sentenció Ney Mora. Hasta el momento, en la dirección financiera de la Universidad Técnica del Norte (UTN), alrededor de 600 personas han presentado la solicitud para la devolución del monto que cancelaron por el título. Así lo confirmó Marcelo Placencia, director financiero de la casona universitaria.