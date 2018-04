UE. 17 de Julio cuenta con circuito de cámaras

Sin marcos

SUCESOS.- En la Unidad Educativa 17 de Julio hace dos años se ubicaron seis cámaras en diferentes sectores de la institución. El objetivo es que los profesores tengan el apoyo de la tecnología para garantizar la seguridad de los estudiantes.

REACCIÓN

Para Juan Andrade, inspector de esta unidad educativa que cuenta con más de 2200 estudiantes divididos en tres bloques, es un respaldo tener las cámaras por la cantidad de educandos que se forman en la institución. También existen problemas que se pueden presentar en ciertas ocasiones.

Reconoció que hay ocasiones que apagan las cámaras, ya que no existe el personal para que estén vigilando los equipos toda la jornada de clases. Para el inspector la idea de instalar las cámaras en sectores como el estadio, los talleres y en otras áreas de la institución fue buena, pero lamenta que no sean cámaras de alta tecnología, debido a que el ángulo de visión no es óptimo y existen puntos ciegos en los que no se puede ver que es lo que están haciendo los estudiantes.

Andrade mencionó que los tres inspectores con los que cuenta el plantel no se abastecen con el control de los estudiantes, debido a que cada uno tiene como responsabilidad seis cursos de casi cincuenta estudiantes cada paralelo. En el colegio existen tres horas picos: 07:00, 13:30, 18:30, cuando los estudiantes ingresan o salen de la institución se han registrado algunos inconvenientes como el robo de pertenecías a algunos educandos e incluso se conocen que se expenden sustancias sujetas a fiscalización en las cercanías de la institución.

TESTIMONIO

Uno de los estudiantes del segundo año de bachillerato mencionó que es bueno que existan las cámaras al interior de la institución, pero aseguró que en ocasiones no ayudan mucho, debido a que las agresiones y robos a los estudiantes no solo se dan en el exterior de la unidad educativa, sino también al interior de la misma. Alberto Chalá, padre de familial y quien tiene a uno de sus hijos estudiando en la unidad educativa, mencionó que tener este sistema de cámaras es bueno, pero que los estudiantes corren el mayor peligro a la salida de la institución sobre todo los que estudian en la tarde.