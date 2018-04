Mujer murió en choque del auto en que viajaba

Sin marcos

Una mujer murió ayer en la madrugada luego que el automóvil en que viajaba se impactó contra un camión tipo plataforma que estaba estacionado a un costado de la autovía La Ruta de Los Lagos en Natabuela del cantón Antonio Ante.



El accidente ocurrió ayer aproximadamente a las 02:00, en la autovía, en el ingreso a la hostería Pueblo Viejo en la parroquia San Francisco de Natabuela.

La mujer dejó de existir tras el choque que sufrió el automóvil Renoult de placa PDO-0549 que estaba conducido por Oscar T., contra un camión tipo plataforma de placa XBV-0040, conducido por Javier B.

La señora que fue rescatada con vida de inmediato fue trasladada al hospital básico Atuntaqui por personal del Ministerio de Salud, donde a los diez minutos que ingresó murió. La víctima presentó un trauma cráneo encefálico.

En la casa de salud, se hicieron presentes miembros del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, SIAT, quienes realizaron el levantamiento del cadáver que fue trasladado por los miembros del Cuerpo de Bomberos a la morgue del hospital San Luis de Otavalo. El conductor Oscar T., de 31 años resultó con politraumatismos en el cuerpo, heridas en el rostro y excoriaciones en la cara, fue trasladado al hospital básico Atuntaqui con resguardo policial por los miembros del Cuerpo de Bomberos.

Mientras que Javier B., quien guiaba el camión fue arrestado e ingresado al Centro de Detención Provisional de Otavalo con fines de investigación.



VERSIÓN TESTIGO

Brayan C., acompañante del conductor del camión, cuyo propietario es su padre, dijo que se encontraba estacionado a un costado de la vía con todas las seguridades. De pronto se escuchó un ruido parecido a una explosión y al mirar vimos que un automóvil se chocó contra el camión.

Cuando salimos del automotor vimos a dos personas, un hombre y una mujer estaban en el otro vehículo.

Brayan C., aseguró que la persona que conducía el automóvil estaba con aliento a licor, además en el vehículo habían botellas de cerveza. Dijo que estaba herido y que debido a su estado de embiriaguez no se daba cuenta de lo que pasaba, mientras tanto la mujer gritaba y pedía que la ayuden y la saquen.

Brayan pidió a los conductores tener conciencia al momento que están frente a un volante. Evitar manejar bajo la influencia de alcohol y no exceder los límites de velocidad. También pidió que las investigaciones sean transparentes.