Policiclos se suman a los patrullajes

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 03 Abril 2016 10:58 Escrito por : Visto: 845

Al puro estilo de Pacific Blue que es una famosa serie de televisión de drama policiaco que patrullan las costas de Santa Monica, California y combaten el crimen sobre sus bicicletas, seis uniformados cumplen con su deber en Ibarra a bordo de sus “caballitos de acero”.

A los patrullajes de la Policía Nacional en la “Ciudad Blanca”, por medio de vehículos, motos y a pie, la institución integró bicicletas para el resguardo de la ciudadanía en los diferentes sectores de la urbe.

La denominación de este servicio es “Policiclos” en donde los uniformados pedalean por el centro de la ciudad, en los parques y plazas.

Las patrullas bicicletas tienen sus ventajas. El poder del pedal es mas discreto y económico.

La maniobrabilidad que ofrece la bicicleta hace que no existan límites en la cobertura en una ciudad. Se pueden meter en los callejones, subirse a las banquetas, entrar a las plazas y unidades habitacionales. Eso justamente hacen los efectivos policiales en Imbabura.

Emerson Ubidia, jefe de operaciones de la Policía Nacional dice que llegó a Ibarra hace más de un año.

“Al parecer no se visualizan a los policiclos. Ellos cumplen con un trabajo silencioso, fomentamos el servicios de seguridad ciudadana por medio de la bicicleta. Ellos están ubicados específicamente en el parque Ciudad Blanca y en las distintas plazas. Lo hacemos primero para fomentar la actividad deportiva, segundo por la forma de desplazamiento. No contaminamos ni hay riesgo de causar accidentes. Este proyecto queremos implementar en los demás distritos como por ejemplo en el Valle del Amanecer y en Cotacachi”, dijo el oficial de Policía.

LOS NOMINADOS

Para subirse a una bici y pedalear sin temor se necesita voluntad y agallas. Los uniformados pasan entre ocho y diez horas sobre la bici. Este trabajo es intenso y se cumple en horarios distintos y con turnos. Los seis efectivos policiales cuentan con un estado físico adecuado, dominan la bici y sobre todo aplican sus destrezas al momento de atrapar a un delincuente.

Ellos circulan en dos jornadas. Por la mañana desde las 05:00 hasta las 09:00 en Céntrica y por la tarde desde las 16:00 a 20:00. Para Ubidia lo ideal para cubrir toda la zona urbana es con 20 profesionales.

BICI ADECUADA

La institución policial en Imbabura cuenta con aparatos propios, pero se realizó un acuerdo con el Municipio de Ibarra, para que asigne un número más de bicicletas.

El convenio está bajo la firma de un comodato. Es decir la municipalidad entregó las bicis y la Policía Nacional destinó al personal calificado.

“Las bicicletas son acordes para hacer un patrullaje urbano. Para la zona rural tendríamos que hacer algunos ajustes. Siempre con el mantenimiento correspondiente”, explicó.

A los biciclos se suman los accesorios de seguridad como cascos y guantes. Además los policías usan un diseño de uniforme diferente al resto de miembros de seguridad de los diferentes servicios, pero los colores y distintivos no se modifican. Portan también el arma, esposas y un equipo de comunicación. Según las estadísticas, el patrullaje de los policiclos han dado resultados en los feriados. El oficial Ubidia dice que generan prevención y confianza en la gente.

UN POCO DE HISTORIA

Los agentes de policía empezaron a utilizar la bicicleta a principios del siglo XX, en un principio utilizaban sus propias bicicletas. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una cuestión común, en particular para la policía en las zonas rurales. El primer cuerpo de policía en bicicleta que se conoce es de la ciudad de Kent, Inglaterra. Compraron 20 bicicletas en 1896, y para 1904, tenían 129 patrullas policía en bicicleta.

En la Ciudad de México y Guadalajara son parte del paisaje urbano desde hace años, pero son similares al resto de sus compañeros. Son los Policletos, como cariñosa y despectivamente se les conoce. A finales del siglo XX, las patrullas en bicicletas se hicieron más comunes, ya que es más difícil moverse por la ciudad debido a la congestión.