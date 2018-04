Mujer apareció muerta en bosque

Sin marcos

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 20 años se encontró en la comunidad de Cruz Loma.

Un ciudadano otavaleño alertó a las autoridades que en el bosque había visto un cuerpo que estaba entre las ramas en el suelo. Inmediatamente la Policía Nacional se trasladó al sitio.

Los primeros en llegar fueron los miembros de la Policía Comunitaria quienes al identificar al cadáver pidieron la colaboración de los departamentos de Criminalística, Policía Judicial y la Unidad de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

La identidad de la mujer no se conoce, ya que en el lugar de los hechos no hubo ningún objeto con el que se pueda reconocer de quién se trataba. En la Policía no se ha detectado ninguna denuncia sobre mujeres desaparecidas que tengan la edad y las características del cuerpo.

En su humanidad tenía tres heridas en el tórax y una a la altura del cuello, las cortaduras tenían las características de haber sido provocadas por un objeto corto punzante. El cuerpo presentó fuertes señales de violencia.

La mujer vestía con ropa deportiva, legis, pantalón tipo licra, zapatos tenis y una blusa.

INVESTIGACIONES

Se presume que el hecho violento sucedió de diez a doce horas antes de que la Policía Nacional llegue al lugar.

Las investigaciones por parte de las unidades de la Policía iniciaron después de llegar a la escena en la que se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer.

Lo primordial de la indagación es reconocer de dónde procede la víctima para informar a sus familiares y conocer el estilo de vida que llevaba antes de morir, para determinar las posibles causas de su muerte, ya que es en el entorno en el que se desenvolvía de donde se conocerá lo que sucedió.

Mediante un levantamiento dactiloscópico, es decir una toma de muestra de huellas dactilares, se logrará reconocer quién era la víctima y así continuar con los procesos respectivos.

La Fiscalía dirige la investigación y se espera que los familiares de la mujer se hagan presentes para que reconozcan el cadáver.