El fuego consumió 60 hectáreas en Peñaherrera

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Sábado, 26 Marzo 2016 10:40 Escrito por Cristian Bolaños Visto: 617

AMBUQUÍ. Las llamas volvieron a ser de las suyas en los espacios verdes. En esta ocasión el sector afectado fue el de Peñaherrera en Ambuquí ubicado al norte de la Ciudad Blanca. La pronta intervención de los elementos de socorro permitió que este hecho no llegue a mayores.

Una alerta ingresada a través de la línea única para emergencias 911 permitió la coordinación inmediata para la atención de la emergencia.

Desde la sala operativa del Centro Zonal SIS Ecu 911 Ibarra se articularon las acciones respectivas con el Cuerpo de Bomberos de Ibarra (CBI) para el despliegue de las unidades hasta el sitio del incidente para así poder controlar el incendio.

Según información proporcionada por los bomberos en horas de la tarde y noche del jueves se realizaron acciones de extinción lo que permitió que se controle parcialmente la situación.

Debido al peligro inminente que se vivía en el sector el personal operativo de la casaca roja procedió a la evacuación de los moradores del lugar para salvaguardar su seguridad.

Ayer en horas de la mañana un equipo del Cuerpo de Bomberos de Ibarra se desplazó al lugar de los hechos, por lo que se pudo conocer que el área afectada tendría una extensión aproximada de 60 hectáreas, en donde existe presencia de vegetación baja y maleza.

El personal del Ecu 911 y las entidades de socorro al momento se mantienen atentos a esta eventualidad para activar los recursos necesarios para lograr sofocarlo totalmente y que no se salga de control.

NO DEBES OLVIDAR

Es importante recordar que para evitar los incendios forestales se debe tomar en cuenta los siguientes consejos: En los terrenos forestales no utilices desbrozadoras, motosierras, grupo de soldadura, amoladora o radial.

Comunica a las autoridades públicas los vertederos o puntos de vertidos ilegales que encuentres en terrenos forestales o próximos a ello. Suelen ser una causa habitual de aparición de incendios forestales. Finalmente recuerda que si estás cerca de un incendio, debes intentar ir a un claro donde el fuego no te pueda alcanzar.