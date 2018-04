Aparatoso choque en Yacucalle

Sin marcos

Durante la noche del miércoles, el Centro Zonal ECU 911 Ibarra coordinó la atención a una persona afectada por un accidente de tránsito de gran magnitud en el sector de Yacuchalle.

Según Información del SIS 911, a las 23:58 ingresó una llamada en la que se infoirmó desde la intersección de la Avenida Ricardo Sánchez y Avenida Rafael Sánchez.

El alertante informaba sobre un choque entre dos automóviles en este sector dejando daños materiales considerables.

En el lugar del hecho, de acuerdo a los reportes de los organismos que atendieron la emergencia, se trató de un choque lateral entre dos automóviles.

Desde la Sala Operativa del Centro Zonal SIS ECU 911 Ibarra, se coordinó con recursos de primera respuesta del Cuerpo de Bomberos (CBI) y Agentes Civiles de Tránsito (ACT), para la atención de este suceso.

Afortunadamente, pese a la dimensión del impacto, no hubieron heridos de gravedad ni fallecidos.

Una mujer de 35 años resultó afectada en este hecho, la misma que fue atendida rápidamente por paramédicos de CBI y recibió el alta médica de inmediato al no presentar heridas ni lesiones de consideración.

Personal de ACT brindó seguridad en la zona para facilitar el tránsito vehicular y una vez retirados los vehículos a través de dos grúas de la entidad de tránsito.

Miembros de la Casaca Roja realizaron la respectiva limpieza de calzada a fin de evitar nuevos accidentes en el sector.

Moradores del sector pidieron que se haga mayor control en este sector. Pidieron a los agentes que se trabaje en operativos para controlar la velocidad a la que se movilizan los automóviles por esta vía.

Reiteraron que no es la primera vez que se registran accidentes en este sector. En ocasiones anteriores, los accidentes han dejado víctimas mortales.

Los ACT pidieron a la ciudadanía más responsabilidad a la hora de condicir un vehículo y recordaron que se debe aplicar la conducción a la defensiva para evitar contratiempos.

PARA RECORDAR

La técnica para una conducción preventiva se apoya en tres pilares fundamentales: la observación, la anticipación y el dominio de nuestro espacio. Si empleamos estas técnicas estaremos llevando a cabo una conducción preventiva. Ciertamente, el 90% de los estímulos que percibe un conductor son de tipo visual. (DAGP)